KONUT SEKTÖRÜNE 15 TEMMUZ DARBESİ
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında azalarak 81 bin 343 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Konut satışlarında, İstanbul 11 bin 903 konut satışı ile en yüksek paya ( yüzde 14,6) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 955 konut satışı (%9,8) ile Ankara, 4 bin 810 konut satışı (%5,9) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 3 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Şırnak oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 oranında azalış göstererek 23 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %29,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 73 konut satışı ve %17,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %39,8 ile Bartın oldu.
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında azalarak 57 bin 587 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 7 bin 830 konut satışı ve %13,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %65,8 oldu. Ankara 5 bin 53 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 161 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.
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