

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.







Konut satışlarında, İstanbul 11 bin 903 konut satışı ile en yüksek paya ( yüzde 14,6) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 955 konut satışı (%9,8) ile Ankara, 4 bin 810 konut satışı (%5,9) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 3 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Şırnak oldu.







Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 oranında azalış göstererek 23 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %29,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 73 konut satışı ve %17,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %39,8 ile Bartın oldu.







Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında azalarak 57 bin 587 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 7 bin 830 konut satışı ve %13,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %65,8 oldu. Ankara 5 bin 53 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 161 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.