KONUT SEKTÖRÜ 5 YILDIR DOLARLA YARIŞIYOR!
Yerli tasarruf sahipleri dolara da, arsaya ve konuta da yatırımı gayet iyi biliyor.
Yerli tasarruf sahipleri dolara da, arsaya ve konuta da yatırımı gayet iyi biliyor. Mesela mayıs ayındaki dalgalanmada kur yükselirken yabancılara 8.7 milyar dolarlık satış yaptılar. 3 lirayı gören dolar 2.90'ın altına indi. Burada ise yeniden alıma geçerek 156 milyar dolara inen döviz mevduatlarını yeniden 160 milyar dolara yükselttiler. Düşük kurdan yapılan alımlar yaklaşık 4 milyar doları buldu. Kur yüksekken sattılar, düşükken alıp yerine koyuyorlar.
- Bu ticaretten elde ettikleri kazanç da fena değil. Bu yılın ilk yarısında pek kazanç olmasa da, geçmiş yıllarınki yüksek. Yıl ortasını geçmemiz nedeniyle son 5 yıl için bir hesaplama yaptık. 2011'in ortasından 2016'nın ortasına kadar 5 yıllık vadede dolara yatırım yapanlar şanslı çıktı. Çünkü bu dönemde dolar 1.60'tan 2.89'a çıktı ve yüzde 80 arttı.
200 MİLYAR DOLARLIK HEYECAN
- Aynı dönemde tüketici fiyatlarındaki genel artış yüzde 39'da kaldı. Tüketici fiyatlarının yüzde 30 üzerinde net getiri elde ettiler. Bu arada dolarını mevduat yapanların getirisine 5 yıl için yaklaşık yüzde 10 daha ilave etmek lazım. Bu kazançta son yıllarda doların dış değerinin artmasının da rolü var.
- Dolarla yarışan hatta onu bir hayli geçen tek yatırım aracı ise konut. Türkiye'de konut fiyatlarının ortalaması ve yıllar itibarıyla artışı aşağıda yer alıyor. 5 yıllık yüzde 89'a varan değer artışı ile konut doları geçti. Buna kira getirisi dahil değil.
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