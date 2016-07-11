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konut sektörü 5 yıldır dolarla yarışıyor!

KONUT SEKTÖRÜ 5 YILDIR DOLARLA YARIŞIYOR!

Yerli tasarruf sahipleri dolara da, arsaya ve konuta da yatırımı gayet iyi biliyor.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 12:08
Puan Ver : Konut Sektörü 5 Yıldır Dolarla Yarışıyor!(7/10)6


Yerli tasarruf sahipleri dolara da, arsaya ve konuta da yatırımı gayet iyi biliyor. Mesela mayıs ayındaki dalgalanmada kur yükselirken yabancılara 8.7 milyar dolarlık satış yaptılar. 3 lirayı gören dolar 2.90'ın altına indi. Burada ise yeniden alıma geçerek 156 milyar dolara inen döviz mevduatlarını yeniden 160 milyar dolara yükselttiler. Düşük kurdan yapılan alımlar yaklaşık 4 milyar doları buldu. Kur yüksekken sattılar, düşükken alıp yerine koyuyorlar.





- Bu ticaretten elde ettikleri kazanç da fena değil. Bu yılın ilk yarısında pek kazanç olmasa da, geçmiş yıllarınki yüksek. Yıl ortasını geçmemiz nedeniyle son 5 yıl için bir hesaplama yaptık. 2011'in ortasından 2016'nın ortasına kadar 5 yıllık vadede dolara yatırım yapanlar şanslı çıktı. Çünkü bu dönemde dolar 1.60'tan 2.89'a çıktı ve yüzde 80 arttı.





200 MİLYAR DOLARLIK HEYECAN





- Aynı dönemde tüketici fiyatlarındaki genel artış yüzde 39'da kaldı. Tüketici fiyatlarının yüzde 30 üzerinde net getiri elde ettiler. Bu arada dolarını mevduat yapanların getirisine 5 yıl için yaklaşık yüzde 10 daha ilave etmek lazım. Bu kazançta son yıllarda doların dış değerinin artmasının da rolü var.



- Dolarla yarışan hatta onu bir hayli geçen tek yatırım aracı ise konut. Türkiye'de konut fiyatlarının ortalaması ve yıllar itibarıyla artışı aşağıda yer alıyor. 5 yıllık yüzde 89'a varan değer artışı ile konut doları geçti. Buna kira getirisi dahil değil.








Etiketler: Konut  Sektörü  5  Yıldır  Dolarla  Yarışıyor    haber

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