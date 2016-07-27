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konut satışlarına rus etkisi

KONUT SATIŞLARINA RUS ETKİSİ

Yabancıya konut satışları son durum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2016 Haziran 2016'da bir önceki yılın aynı ayına göre yabancıya konut satışlarında artış yaşanmaya başladı. Rus vatandaşları yeniden konut satışlarında öne çıktığı görüldü.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:18
Puan Ver : Konut Satışlarına Rus Etkisi(5/10)7


Rusya ile yaşanan sıcak gelişmeler, ilişkilerin normalleşmesi konut satışlarına yansımaya başladı. Yabancılara konut satışında Rus vatandaşlarının alımları başladı. Özellikle yazlık bölgelere yatırım yapan Ruslar Haziran istatistiklerine Iraklılardan sonra konut satışlarında ikinci sıraya yerleşti.



Haziran ayında yabancılara konut satışlarında artış var. TÜİK verilerine dayanılarak ortaya çıkan son rakamlara göre, İstanbu, Antalya ve Mersin liste başı olurken, yabancılara toplanda yapılan konut satışı sayısı ise bin 543 adet olarak açıklandı. Ruslara konut satışında artış var. Iraklılar ise konut satışında yabancılara arasında lider konumda.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde konut satışları 2016 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 oranında  azalarak 106 187 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 406 konut satışı ile en yüksek paya (%19,2) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 695 konut satışı (%11) ile Ankara, 6 745 konut satışı (%6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 19 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Bayburt oldu.








Etiketler: Konut  Satışlarına  Rus  Etkisi    haber

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