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konut satışları yüzde 7.5 düştü

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 7.5 DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:51
Puan Ver : Konut Satışları Yüzde 7.5 Düştü(8/10)9


Ülke genelinde geçen ay 106 bin 187 konut satışı gerçekleştirildi. Satılan konut sayısı, önceki aya göre yüzde 7.5 azaldı. İpotekli konut satışları ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 azalarak 36 bin 371'e geriledi. Toplam içinde ipotekli satışın payı yüzde 34.3 olarak gerçekleşti. Yabancılara bin 543 konut aldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azalan yabancılara konut satışında ilk sırayı 507 satışla İstanbul aldı. İstanbul'u Antalya ve Mersin izledi. Irak vatandaşları 214 konut aldı. Irak'ı 114 konutla Rusya, 112 konutla S.Arabistan takip etti.



YÜZDE 1'İN ALTI ŞART



İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, Merkez Bankasının faiz indirimi kararları sonrası gözlerin konut kredilerine çevrildiğini belirterek, “Artık bankaların kayıtsız kalmaması şart oldu. Tüketici açısından konut kredilerinde yüzde 1, psikolojik sınır. Bu oranın altında kalındığında tüketici maliyetleri düşeceği için borçlanma ve gayrimenkul edinme isteği artıyor” değerlendirmesinde bulundu.








Etiketler: Konut  Satışları  Yüzde  75  Düştü    haber

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