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Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı
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konut satışları yüzde 12,8 arttı

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 12,8 ARTTI

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95.389 oldu.

Tarih : 24 Şubat 2017, 11:15
Puan Ver : Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı(6/10)6


Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında artarak 95 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 807 konut satışı ve %16,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 686 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 5 665 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 OCAK AYINDA 35.993 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,4 oranında artış göstererek 35 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 272 konut satışı ve %17,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %69 ile Artvin oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 59.396 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında artarak 59 396 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 535 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,3 oldu. Ankara 6 188 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 287 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.



 



kaynak:hürriyet








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