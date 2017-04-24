

Satışlar bu ay önemli ölçüde toparlandı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 oldu.Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 443 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 4 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 8 bin 059 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.







YABANCININ İLGİSİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR







Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 578 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2017'de ilk sırayı 579 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 313 konut satışı ile Antalya, 124 konut satışı ile Bursa, 88 konut satışı ile Yalova, 80 konut satışı ile Sakarya ve 73 konut satışı ile Ankara izledi.







Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 323 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 148 konut ile Suudi arabistan, 139 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 112 konut ile Afganistan izledi.







kaynak:milliyet