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konut satışları hafif arttı

KONUT SATIŞLARI HAFİF ARTTI

Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:57
Puan Ver : Konut Satışları Hafif Arttı(0/10)


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2 artarak 114 bin 751 oldu.



İstanbul 17 bin 503 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 15,3) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 300 konut satışı (yüzde 10,7) ile Ankara, 6 bin 419 konut satışı (yüzde 5,6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 57 konut ile Şırnak olarak kaydedildi.








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