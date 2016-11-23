

Konut satışları ekim ayında artış kaydetti.







Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 130 bin 274 olarak gerçekleşti.







Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 94 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.







Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 449 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 7 bin 889 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.







Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Şırnak oldu.







kaynak:ntv