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konut kredisinde ‘2 milyon kişi' aşıldı

KONUT KREDİSİNDE ‘2 MİLYON KİŞİ' AŞILDI

Son 6 yılda konut kredileri yılda ortalama yüzde 25 artış gösterirken, konut kredisi stoğu da 148 milyar TL oldu.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 09:50
Puan Ver : Konut Kredisinde ‘2 Milyon Kişi' Aşıldı(10/10)8


En çok tercih edilen kredi dilimlerinin ise 75 bin ile 150 bin TL arasında olduğu belirtildi.Türkiye bankalar ve finansman şirketlerinin bildirdiği konut kredisi bilgilerine dayanılarak hazırlanan çalışmaya göre, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısı, 2009-2015 yılları arasında istikrarlı büyüme gösterdi.



Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinde, diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı artış olduğunu, milli gelire oranının iki katına çıktığını belirtti. Aydın, 2015 sonu itibariyle stok olarak konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını hatırlatırken, tercih edilen kredi dilimlerinin 75 bin ile 150 bin TL civarında olduğunu belirtti. Aydın'ın açıkladığı verilere göre konut kredisinde vadeler de 6 yıldan 8 yıla yükseldi.



Çalışmaya göre, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 6 puan artışla yüzde 37'ye yükselirken, konut kredilerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 4'ten yüzde 7'ye çıktı. Bu oranın AB ülkelerindeki ortalamasıysa, 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde gerçekleşmişti.








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