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konut kredisi faizleri yüzde 0.80'e kadar indi

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 0.80'E KADAR İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faizleri düşürün' çağrısı ve Merkez Bankası'nın hem faizi düşürüp banka maliyetlerini azaltan adımları ve etkisini gösterdi. Bankalar konut kredi faizini teker teker yüzde 1'in altına çekiyor.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:35
Puan Ver : Konut Kredisi Faizleri Yüzde 0.80'e Kadar İndi(0/10)


Nisan ayında Murat Çetinkaya'nın başkanlığa gelmesinin ardından Merkez Bankası'nın artarda reel ekonomiyi destekleyici karar almasının meyveleri toplanmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'faizleri düşürün' çağrısında bulunması bankalara harekete geçirdi ve ilk olarak Ziraat Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) konut kredi faizini yüzde 1'in altına indirdi.



BU ORANLAR ZULÜMDÜR



Merkez Bankasının 4 ayda faiz koridorunun üst bandını 1.75 puan indirmesiyle gözler artık bankalara çevrilmişti. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık bankalara faiz çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak "Dünya sıfıra yakın faizle çalışıyor, bizdeki oran zulümdür. Konutta özellikle devlet ve özel sektör bankaları lütfen şu faize yıllık şöyle yüzde 9'a doğru çekin, sürümden kazanın" demişti.



KAMU BANKALARI İNDİRDİ



Bu çıkış, konut kredi faizine indirim getirdi. Ziraat Bankası, faizi 24 aya kadar yüzde 0.82'ye, 60 aya kadar yüzde 0.90'a ve 120 aya kadar da yüzde 0.95'e çekti.



Halkbank ise 1-24 ay için yüzde 0.80, 25-48 ay için yüzde 0.89, 49-60 ay için yüzde 0.90 ve 61-120 ay için yüzde 0.95 faiz paketi sunacak. Kredi üst sınırı 1 milyon TL olarak belirlendi.



Bir diğer kamu bankası VakıfBank ise, 'SarıPanjur Halden Anlayan Konut Kredisi' kampanyası kapsamında 3-12 ay vadede yüzde 0.80, 13-36 ayda yüzde 0.88, 37-60 ayda yüzde 0.90 ve 61-120 ayda yüzde 0.95 faizle kredi sunuyor.








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