

Konut kredisi faiz oranları 2016 yılında düşer mi? Konut kredisi faiz oranları ne zaman düşer? Konut kredisi faiz oranları düşecek mi sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.







Konut kredisi çekip ev almak isteyenlerin konut kredisi faiz oranlarının düşmesini beklemektedir. Yüksek konut kredisi faiz oranları ile kredi çekmek istemeyen vatandaşlar kredi faiz oranlarını takip etmektedir.







2015 yılının sonlarının yaklaştığı şu son zamanlarda, 1 Kasım seçimlerinde çıkan tek partili sonuç, tüm piyasalar açısından olumlu karşılanırken, konut sektörüne ve dolayısıyla da konut kredisi faiz oranlarına ne şekilde yansıyacağı merak edilen bir konu.







Şu zamanlarda konut kredisindeki faiz oranları 240 ay vadeye kadar %1,05-%1,25 arasında değişkenlik göstermektedir. 2015 yılının ilk aylarında faiz oranları %1'in altında iken peki neden konut kredisi faizleri yükseldi?







Bilindiği üzere 2014 yılında 2 önemli seçim yapıldı ve bu seçim sonrasında çıkan sonuçlar piyasalar tarafından bir süre olumlu karşılandı. 2015 yılın ilk aylarına kadar konut kredisi faiz oranları max. %0,90 iken, hem iç hem de dış piyasada yaşanan olumsuzluklar Merkez Bankası tarafından bir takım müdahalelerin yapılmasına ve dolayısıyla da faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Tabi ki bu artırıma karşılık bankalar da konut kredisi faiz oranları arttırmak durumunda kaldılar.







2015 Kasım seçimlerinden istikrar sonucu çıkmış olsa da, Aralık ayının ikinci haftasında Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Bu toplantı sonrasında çıkacak kararlara bağlı olarak Merkez Bankası faiz oranları ile ilgili açıklama yapabilir. Bu zamanlarda döviz piyasasında yaşanan inişli çıkışlı döneme bakılarak FED tarafından yapılacak açıklamanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.







İşte bu açıklama öncesinde bankaların yılsonu kredi kampanyaları yapacağı ve hatta bu açıklama öncesinde belki bir miktar daha faiz düşürebilecekleri düşünülüyor. Ama bu indirimler maalesef genele yayılmayacaktır.