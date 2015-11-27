

Tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir kısmını vadesinden önce ödeyebilecek, bu hallerde konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli indirimi yapacak.







Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve sadece krediyle ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek.







Tüketici kredileri sözleşmelerinin ardından konut finansmanı sözleşmelerinde de tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yarından itibaren yürürlüğe girecek.







Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs'ta Resmi gazete'de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen "Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği"ne göre, konut finansmanı kuruluşları, finansmanın koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.







Tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.







Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.







EERKEN ÖDEME TAZMİNATI