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'konut ihtisas bankası' kurulmalı

'KONUT İHTİSAS BANKASI' KURULMALI

Konut kredilerinde yüzde 0.80'e çekilen faizin, kalıcı olarak daha da düşmesi için “Konut İhtisas Bankası” kurulması gerektiğini belirten Ahmet Akbalık, bu yolla kredi vadelerinin 10 yıllık süreden 30 yıla kadar uzayabileceğini ifade etti.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 11:17
Puan Ver : 'konut İhtisas Bankası' Kurulmalı(0/10)


Beyaz eşyadan kimyaya, tekstilden, elektroniğe yüzlerce farklı sektörü canlandırarak Türkiye'nin ekonomik büyümesine ciddi ivme katan gayrimenkul sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “faizi indirin" hamlesinin ardından farklı çözümlerle büyük oynuyor.



Erdoğan'ın çıkışıyla, bankalar aylık oranları yüzde 1.10-1.20 aralığından bir anda yüzde 0.80'e kadar indirmişti. Öncesinde de, Emlak Konut, GYODER ve birçok gayrimenkul firması “Yüzde 0.70 faiz"le kampanya başlatmıştı. Milliyet'in haberine göre tüm bu yaşananların sektörde önemli hareketlenmeye yol açtığını ifade eden Özak GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bu süreçte maalesef bankaların reel sektöre ayak uyduramadığını söyledi. Akbalık, “Bizimle aynı iştahta değiller. Uzun vadeli, uygun faizli konut finansmanı konusunda, gayrimenkul sektörünü destekleyecek zemini oluşturamadılar" dedi.








Etiketler:   Konut  İhtisas  Bankası    Kurulmalı    haber

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