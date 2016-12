15 bin liralık devlet desteği için Konut hesabı açmak isteyenler bankaların kısgacına girdi.







Milyonlarca vatandaşa devlet desteğiyle ev alma olanağı sunan Konut Hesabı için bankalar yarışa başladılar bile. Ev alana devlet desteği sunulacak Konut Hesabı için en uygun banka hangisi? Hangi bankalar konut hesabına ayrıcalıklar tanıyor? Hangi bankalardan konut hesabı açtırmak daha karlı? İşte Konut Hesabı hakkında bilmeniz gereken her şey bu haberde...







Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ev sahibi olmak isteyenler içingeliştirilen koınut hesabı uygulamasında bankalar atağa kalktı. 'Konut Hesabı' uygulaması için geri sayım başlarken bankalar konut hesabı açmak isteyenler için yeni formüller geliştirerek müşterileri çekmek için adeta bir yarışa girdi.







Binlerce kişi şimdi en cazip seçeneği suncak bankada konut ghesabını oluşturacak. Peki nasıl olacak? Herhangi bir bankadan konut hesabı açtırarak asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlara konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20'sine kadar devlet katkısı ödenecek. Ev alan vatandaşlar bu hesabı açtırırsa 15 bin TL'ye varan oranlarda destek alabilecek. Vatandaşın tasarrufunu kendilerinde değerlendirmesini hedefleyen bankalar birbirinden avantajlı konut hesapları oluşturuyor. Konut Hesabı'nı portföyüne ekleyen bankalar konut almak üzere birikim yapan müşterilerine birikimlerini destekleyici özel faiz oranları sunacak. Bankalar ayrıca ilerleyen dönemlerde konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerine indirimli kredi imkanlarınıda sunması planlanıyor.







İşte bankaların iştahını kabartan Konut Hesabı için şimdiden reklamlara başlandı. Bankalar müşterileri kapmak için kendi bankalarında hesap açılması için müşteri yarışına girerken, bu işlemden en karlı çıkılır uygulamanın başlamasıyla birlikte konut hesabı açacaklara verilecek ayrıcalıklarla daha bir netlik kazanacak.







Konut hesabı yurtiçinde ki bankaların şubelerinden açılabilecek. Türk lirası mevduat veyakatılım fonu olarak açılacak hesap ortak olarak açılamayacak.







Banka ile sistemin nasıl işleyeceği konusunda sözleşme imzalanır







Konut hesabı açacak kişi sadece bir konut hesabı açabilecek ve başka bankaya bu hesabı taşıyamayacak.







Konut hesabı açıldığında kişi adına kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesi olan müstakil tapu olmayacak







Banka konut hesabı açacak kişinin uygunluğunu, üzerine tapu olup olmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden tespit edecek.







18 yaşın altında olanlar ancak veli ya da vasisi tarafından konut hesabı açabilecekler.







Konut hesabına sadece bir defaya mahsus olacak şekilde üst sınırı aşan bir rakam yatırılabilir. Bu üst rakam da 30.000 Türk Lirasını geçemeyecek.







Nasıl bir sözleşme imzalanacak







Banka konut hesabının işleyişinin nasıl olacağı hakkında bilgi vermek ve doğru yönlendirmeler ile tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgi aktarmak zorundadır. Banka yanıltıcı her türlü davranıştan kaçınmalıdır.







İmzalanacak konut hesabı sözleşmesinde;







Konut hesabı bilgilerinin Bakanlık ile paylaşılmasına izin alınır.







Başka bir konuta sahip olmadığına dair hesabın sahibinden beyan alınır.







Tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmadığına dair hesabın sahibinden beyan alınır.







Bankanın Tapu Müdürlüğünden bilgi alabilmesi için konut hesabı sahibinden muvafakatname alınır.







Kimlik paylaşımı sistemi ile bilgi paylaşılması için hesap sahibinden muvafakatname alınır.







Devlet katkısına esas olacak birikim tutarının hesabı sözleşmede düzenlenir.







Ödeme Planı







1- Konut hesabı açacak kişiler ödemelerini aylık ya da 3 aylık düzenli bir şekilde yapmak zorundalar. Konut hesabının sahibi ancak bu planı dönem başı değiştirebilecek.







2- Düzenli aylık ödemlerin alt sınırı 250 Türk Lirası, üst sınır 2.500 Türk Lirasıdır. 3 aylık ödeme yapanlar bu rakamları 3 ile çarparak yatıracakları rakamları bulabilirler.







3- Toplamda üst rakam sınırı olan 2.500 Türk Lirasını geçmeden ara ödemeler yapılabilir.







4- Konut hesabı katılımcı aylık ödeme planını seçmesi durumunda bir dönem içinde en fazla 3 defa, üç aylık ödeme planını seçtiğinde bir dönem içinde en fazla bir defa ödeme yapmayabilir.







5- Konut hesabı katılımcı bir dönem içinde en fazla iki defa hesaptan çekim yapabilir.







Eksik ödeme yapılması







Belirlenen şartlarda ödeme yapılmaz ve ihlal olursa konut hesabına devlet katkısı yapılmayacak. Hesap normal bir banka hesabına dönecektir.







Devletin katkı yapacağı konutlar







Devletin katkı sağlayacağı konut hesabından ancak aşağıdaki şartları sağlayan konutlar alınabilecek. Devre Mülkler, tapu tahsis belgeli konutlar için devlet katkısı olmayacak.







1- Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar







2- Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar







3- Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakiş taşınmazlar







Kimler devlet katkısından yararlanabilecekler







1- Türk vatandaşı olmak







2- Konut edinim tarihine kadar en az 3 yıl boyunca konut hesabına yukarıda yazılı şartlar dahilinde ödeme yapmış olması







3- Devlet katksı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 tarihinden itibaren başka bir konut satın almamış olması







4- Konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması,







Devletin Konuta katkı tutarı ne kadar olacak







1- Devlet katkısı, konutun edinim tarihindeki tutar esas alınırak bu rakamın yüzde 20'sini ve asagari 15.000 Türk Lirasını geçemez.







2- Eş ve birinci derece kan bağı olanların aldığı konutlar için bu hesap kullanılamaz.







3- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar için, hesaptaki tutarın yüzde 15'i dir. Bu tutar 13.000 Türk Lirasını geçemez.







4- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48-59 ay olanalr için, hesaptaki tutarın yüzde 18'i dir. Bu tutar 14.000 Türk Lirasını geçemez.







5- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20' si dir. Bu tutar 15.000 Türk lirasını geçemez.







Devlet katkısı her yıl bir önceki yıla göre yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek.







Ödeme planı nasıl olacak?







Konut hesabına ilişkin ödemeler, aylık veya üç aylık olarak düzenli ödeme şeklinde yapılacak.







Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 lira, üst sınır 2 bin 500 lira olacak. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların üç katı geçerli olacak. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar çerçevesinde farklı tutarlarda olabilecek. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilecek. Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla üç defa, üç aylık ödeme planını seçmesi halinde de bir dönem içerisinde en fazla bir defa ödemeye yapmayabilecek.







Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınacak. Şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.