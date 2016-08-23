

Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "konut hesabı" uygulaması için bankalara 26 Ağustos Cuma gününden itibaren başvurulabilecek.







onut hesabı uygulamasıyla vatandaşların konut satın almaları için oluşturdukları birikimlerine yüzde 20'ye varan oranda devlet katkısı sağlanacak. Söz konusu katkı 15 bin lirayı geçemeyecek. Türk lirasına kadar devlet katkısı sağlanacak.







5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere devlet katkısı ödemesine hak kazanmak için gerekli şartların tamamını sağlayan Türk vatandaşlarının sisteme dahil olmak için nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor.