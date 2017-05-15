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konut fiyatlarında en çok artış bursa'da

KONUT FİYATLARINDA EN ÇOK ARTIŞ BURSA'DA

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Nisan ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre %0.46, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.71 oranında gerçekleşti.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:47
Puan Ver : Konut Fiyatlarında En Çok Artış Bursa'da(9/10)6


‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Nisan ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre %0.46, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.71 oranında gerçekleşti. Satışlarda banka kredisi kullanım oranının %35 olduğu Nisan ayında, stok erime hızı %3.8 olarak gerçekleşti.



Türkiye genelinde 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeks' Nisan ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında %1.22 oranında artış yaşandı. Nisan ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Bursa, en çok azaldığı şehir ise %2 oranı ile Erzincan oldu.



‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' 2017 yılı Nisan ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, “Orta gelirlinin konut edinmesinin hedeflendiği, 1 Şubat'ta başlayıp 31 Mart 2017'de sona eren ‘Gayrimenkulde Güç Birliği-20 yıl vade düşük faiz' kampanyasının olumlu etkisi, Nisan ayında da sürdü. Nisan ayında banka kredisi kullanım oranının bir önceki aya göre 2 puan artarak %35 oranında gerçekleşmesinde de kampanyaların etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tüm konut tiplerine yönelik talepte artış görülen Nisan ayında, en fazla yükseliş %0.57 oranı ile 3+1 konut tipinde gerçekleşti. Ayrıca markalı konut projelerinde Nisan ayında gerçekleştirilen satışların %6'lık oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın 1 puan altında kalan bu oranın, önümüzdeki aylarda artmasını bekliyoruz” dedi.



 



kaynak:finansgündem








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