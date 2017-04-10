Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

konut fiyatları tuzla'da metro ve havaray'la artışa geçti

KONUT FİYATLARI TUZLA'DA METRO VE HAVARAY'LA ARTIŞA GEÇTİ

İstanubl'un sanayisi ile tanınan Tuzla bölgesinde hayata geçirilecek dev projelerin emlak fiyatlarına etkisi devam ediyor. Tuzla'da yapımına başlanacak Havaray ve metro projeleri konut fiyatlarını arttırdı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:28
Puan Ver : Konut Fiyatları Tuzla'da Metro Ve Havaray'la Artışa Geçti(8/10)10


Türkiye'nin en büyük marinasından birine ev sahipliği yapan İstanbul'un önemli ilçelerinden Tuzla'da, inşaatına çok yakın bir sürede başlanması beklenen metro ve Havaray projeleri, emlak ve konut fiyatlarınını da tetikledi.



Tuzla'da emlak fiyatlarını etkileyen metro hattı iin düğmeye basıldı. sahibinden com Emlak Endeksi 2017 Mart ayı verileri kapsamında Tuzla ilçesi öne çıokan ilçelerden biri oldu. Hazırlanan endekste Tuzla'da son 3 sene içerisinde satılık konutların metrekare fiyatlarında yüzde 57,91, kiralık konutların metrekare fiyatlarında ise yüzde 31,34 oranında artış yaşandığına dikkat çekildi.



 



kaynak:emlakpencerem








Etiketler: Konut  Fiyatları  Tuzla  Da  Metro  Ve  Havaray  La  Artışa  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER