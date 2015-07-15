

Metrekare başına konut satış fiyatları haziran ayında en fazla Yalova'da artarken, kiralar ise en çok Uşak'ta yükseldi.







Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın desteğiyle Reidin.com ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2015 Haziran Raporu yayımlandı.







"Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" kapsamındaki yeni konut fiyatlarında, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,46 artış meydana geldi.







Raporda yer alan ve 30 büyükşehrin de içinde olduğu 62 ili kapsayan "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde, bir önceki aya göre yüzde 1,33, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 16,64 artış gerçekleşti. Yalova, metrekare başına yüzde 2 değer artışıyla haziran 2015'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği, Şanlıurfa ise yüzde 1,18 düşüşle metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.







"Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi"nde ise haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,20 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre metrekare başına kiraların en çok yükseldiği şehir yüzde 2 ile Uşak olurken, konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Bilecik'te azaldı.







Yeni konut satış fiyatları haziranda bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde yüzde 0,13, 2+1 dairelerde yüzde 0,61, 3+1 dairelerde yüzde 0,44 ve 4+1 dairelerde ise yüzde 0,21 arttı. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,54, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,44, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,21 yükseldi.