O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

konut fiyatları haziranda en çok bu ilde arttı

KONUT FİYATLARI HAZİRANDA EN ÇOK BU İLDE ARTTI

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın desteğiyle Reidin.com ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2015 Haziran Raporu yayımlandı.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 11:21
Puan Ver : Konut Fiyatları Haziranda En Çok Bu İlde Arttı(7/10)9


Metrekare başına konut satış fiyatları haziran ayında en fazla Yalova'da artarken, kiralar ise en çok Uşak'ta yükseldi.



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın desteğiyle Reidin.com ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2015 Haziran Raporu yayımlandı.



"Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" kapsamındaki yeni konut fiyatlarında, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,46 artış meydana geldi.



Raporda yer alan ve 30 büyükşehrin de içinde olduğu 62 ili kapsayan "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde, bir önceki aya göre yüzde 1,33, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 16,64 artış gerçekleşti. Yalova, metrekare başına yüzde 2 değer artışıyla haziran 2015'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği, Şanlıurfa ise yüzde 1,18 düşüşle metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.



"Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi"nde ise haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,20 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre metrekare başına kiraların en çok yükseldiği şehir yüzde 2 ile Uşak olurken, konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Bilecik'te azaldı.



Yeni konut satış fiyatları haziranda bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde yüzde 0,13, 2+1 dairelerde yüzde 0,61, 3+1 dairelerde yüzde 0,44 ve 4+1 dairelerde ise yüzde 0,21 arttı. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,54, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,44, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,21 yükseldi.








Etiketler: Konut  Fiyatları  Haziranda  En  Çok  Bu  İlde  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER