

Türkiye konut fiyatı endeksi (KFE), Nisan döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 14.69 artarken, en yüksek yıllık değişim gerçekleşen illerden biri olan İstanbul'daki artış yüzde 18.73 oldu.







Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2010=100), 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 oranında artarak 208,50 seviyesinde gerçekleşti.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,69 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,62 oranında arttı.







Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Nisan ayında 1596,09 TL/metrekare iken 2016 yılı Nisan ayında yüzde 12 artışla 1794,33 TL/metrekare olarak gerçekleşti.







Açıklamada şöyle denildi:







"Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE): Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE (2010=100) 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 oranında artarak 200,54 düzeyinde gerçekleşmiştir.



Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,84 oranında, reel olarak ise yüzde 5,88 oranında artmıştır.







Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Konut Fiyat Endeksi







Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,42, yüzde 0,42 ve yüzde 1,61 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 18,73, 9,14 ve 17,30 oranlarında artış göstermiştir.







Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,92, yüzde 0,79 ve yüzde 0,34 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 17,94, 9,42 ve 14,75 oranlarında artış göstermiştir.







2016 yılı Nisan ayına ilişkin 26 düzey 2 bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 20,80 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 20,29 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 20,05 ile TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,31 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep), yüzde 3,54 ile TR82 (Çankırı, Kastamonu ve Sinop), yüzde 3,56 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa), yüzde 3,68 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) ve yüzde 4,69 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş) olduğu görülmüştür.







Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)







Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),3,4 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,20 oranında artarak 182,75 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,30 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,38 oranında artmıştır. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 2,13 olmuştur.







Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi







Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,43, yüzde 1,14 ve yüzde 0,88 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 18,39, 9,60 ve 14,27 oranlarında artış göstermiştir. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 0,29, yüzde -0,42 ve yüzde 2,65 olmuştur.







2016 yılı Nisan ayına ilişkin 26 düzey5 bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 18,39 ile TR10 (İstanbul), yüzde 18,19 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 17,01 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde 0,46 ile TRA2 (Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır), yüzde 0,74 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) ve yüzde 1,69 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) olduğu görülmüştür."