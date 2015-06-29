O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

konut fiyat endeksi açıklandı

KONUT FİYAT ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 seviyesinde gerçekleşti.

Tarih : 29 Haziran 2015, 15:54
Puan Ver : Konut Fiyat Endeksi Açıklandı(6/10)5


Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2015 'Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; TKFE (2010=100), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,81 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2014 yılı Nisan ayında 1365,32 TL/metrekare iken 2015 yılı Nisan ayında 1596,03 TL/metrekare olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) (2010=100) 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,40 oranında artarak 177,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,83 oranında, reel olarak ise yüzde 8,27 oranında arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,17, yüzde 1,15 ve yüzde 1,03 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,61, 11,85 ve 14,65 oranlarında artış gösterdi.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,82, yüzde 1,12 ve yüzde 0,11 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,21, 14,53 ve 17,78 oranlarında artış gösterdi.

2015 yılı Nisan ayı TKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 28,61 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 24,16 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla) olurken, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler ise yüzde 2,39 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) ve yüzde 4,09 ile TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli) oldu.








Etiketler: Konut  Fiyat  Endeksi  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER