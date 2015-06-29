

Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2015 'Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; TKFE (2010=100), 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,81 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2014 yılı Nisan ayında 1365,32 TL/metrekare iken 2015 yılı Nisan ayında 1596,03 TL/metrekare olarak gerçekleşti.



Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) (2010=100) 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,40 oranında artarak 177,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,83 oranında, reel olarak ise yüzde 8,27 oranında arttı.



Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,17, yüzde 1,15 ve yüzde 1,03 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,61, 11,85 ve 14,65 oranlarında artış gösterdi.



Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,82, yüzde 1,12 ve yüzde 0,11 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,21, 14,53 ve 17,78 oranlarında artış gösterdi.



2015 yılı Nisan ayı TKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 28,61 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 24,16 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla) olurken, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler ise yüzde 2,39 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) ve yüzde 4,09 ile TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli) oldu.