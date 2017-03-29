Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir enstrüman olarak kazandırılan gayrimenkul sertifikası ihracında talep toplama süreci bugün başladı.



Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir enstrüman olarak kazandırılan gayrimenkul sertifikası ihracında talep toplama süreci bugün başladı. 31 Mart'a kadar devam edecek talep toplama sürecine vatandaşın yoğun ilgisi oldu.



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarının nisan ayının ilk haftasında Borsa'da işlem görmeye başlayacağını belirterek, yatırımcı kitlesinin izahnameyi kolaylıkla anlayabileceğini vurguladı. Karadağ, şunları kaydetti: "Banka kredisi kullanmadan, parası olan arzdan 50-100 liralık alır.



Devamında borsada işlem göreceği için parası oldukça, proje sonuna kadar pay alarak asgari gerekli olan sertifika adedine ulaşırsa hemen müracaatla daireyi bloke ettirebilecek. Biz de diğer işlemleri kurulumuzun denetimi nezdinde gerçekleştirmiş olacağız. Menkul kıymet satın alıyorsunuz ve bu proje dönemi sonunda gerçek konuta dönüşüyor."







kaynak:sabah