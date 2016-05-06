

Konut almak için kredilerin düşmesini bekleyen tüketiciye uzmanlardan uyarı geldi. Mevcut durumda bankaların ilk etapta en az konut kredilerinde yüzde 0.07 puan faiz indirimine gitmesi gerekiyor.



Uzmanlar, faiz düşse de bankaların faiz gelirinden olmamak için düşen faiz gelirini maliyetleri yükselterek kapatacağına dikkat çekiyor.



Nitekim 100 bin lira kredi kullanan bir kişi masraf hariç yüzde 0,97 faizle 60 ay vadede 32 bin 717 lira faiz tutarı öderken, aynı vade ve parada masraf dahil ödenen faiz tutarı 35 bin 292 liraya çıkıyor. Yani masrafsız kredide aylık kredi faizi yüzde 0,97 gibi görünürken maliyetler eklendiğinde faiz 1,05'e çıkıyor.