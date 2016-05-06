O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

konut almak için faizlerin düşmesini bekleyenlere uyarı!

KONUT ALMAK İÇİN FAİZLERİN DÜŞMESİNİ BEKLEYENLERE UYARI!

Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faiz oranını 50 baz puan indirmesi gözleri konut kredilerine çevirdi. Faizde indirim beklentisine bankaların kayıtsız kalamayacağı bekleniyor. Ancak uzmanlar vatandaşları uyardı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 10:25
Puan Ver : Konut Almak İçin Faizlerin Düşmesini Bekleyenlere Uyarı!(7/10)5


Konut almak için kredilerin düşmesini bekleyen tüketiciye uzmanlardan uyarı geldi. Mevcut durumda bankaların ilk etapta en az konut kredilerinde yüzde 0.07 puan faiz indirimine gitmesi gerekiyor.

Uzmanlar, faiz düşse de bankaların faiz gelirinden olmamak için düşen faiz gelirini maliyetleri yükselterek kapatacağına dikkat çekiyor.

Nitekim 100 bin lira kredi kullanan bir kişi masraf hariç yüzde 0,97 faizle 60 ay vadede 32 bin 717 lira faiz tutarı öderken, aynı vade ve parada masraf dahil ödenen faiz tutarı 35 bin 292 liraya çıkıyor. Yani masrafsız kredide aylık kredi faizi yüzde 0,97 gibi görünürken maliyetler eklendiğinde faiz 1,05'e çıkıyor.








Etiketler: Konut  Almak  İçin  Faizlerin  Düşmesini  Bekleyenlere  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER