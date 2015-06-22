KONUT ALIRKEN MALZEMEYE DİKKAT
Almak istenen konutta sorunsuz ve rahat yaşam için kullanılan malzemenin kalitesi önemli.
Almak istenen konutta sorunsuz ve rahat yaşam için kullanılan malzemenin kalitesi önemli. Ancak kullanılan malzemelerin kalitesini anlamak doğru yere bakmadığınız sürece zor. Artık görünüşte kalitesi çok belli olmayan ancak kullanıldıkça ve zaman geçtikçe çeşitli sıkıntılar çıkartan inşaat malzemeleri mevcut.
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