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konut alırken malzemeye dikkat

KONUT ALIRKEN MALZEMEYE DİKKAT

Almak istenen konutta sorunsuz ve rahat yaşam için kullanılan malzemenin kalitesi önemli.

Tarih : 22 Haziran 2015, 11:10
Puan Ver : Konut Alırken Malzemeye Dikkat(7/10)9


Almak istenen konutta sorunsuz ve rahat yaşam için kullanılan malzemenin kalitesi önemli. Ancak kullanılan malzemelerin kalitesini anlamak doğru yere bakmadığınız sürece zor. Artık görünüşte kalitesi çok belli olmayan ancak kullanıldıkça ve zaman geçtikçe çeşitli sıkıntılar çıkartan inşaat malzemeleri mevcut.






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