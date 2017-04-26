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konut alımı seçim dinlemedi

KONUT ALIMI SEÇİM DİNLEMEDİ

Türkiye'de gündem son aylarda her ne kadar referandum olsa da, açıklanan son veriler her yıl olduğu gibi bu Mart'ta da büyümesini sürdüren konut sektörünün halkın ana gündeminde yer almaya devam ettiğini gösterdi.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Konut Alımı Seçim Dinlemedi(5/10)7


Türkiye'de gündem son aylarda her ne kadar referandum olsa da, açıklanan son veriler her yıl olduğu gibi bu Mart'ta da büyümesini sürdüren konut sektörünün halkın ana gündeminde yer almaya devam ettiğini gösterdi.



TÜİK verilerine göre Mart ayında, konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 oldu. İstanbul 22 bin 443 konut satışı ile ilk sırada yer alırken, onu 15 bin 4 ile Ankara, 8 bin 59 ile İzmir izledi.



Genel olarak ülkemizde gündemin siyasete göre belirlendiğini anımsatan BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, yine de hayatın normal seyrine devam ettiğine, hatta yatırımların da beklenenin çok daha üstünde olduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti.



Bu durumun özellikle konut yatırımlarına etki etmediğinin verilere de yansıdığını belirten Efe Bezci, şunları söyledi:



“Konut sektörü için Mart-Nisan-Mayıs ayları baharın da etkisiyle en hareketli zamanların yaşandığı aylardır. Her sene konut satışları bu aylarda en yüksek seviyelere ulaşır. Şimdi de durumun değişmediğini görüyoruz. Bu yıl ülkemiz gündeminin ilk sırasında uzun bir süre yeni anayasa değişikliği vardı. Referandum kararı öncesi ve sonrası gittiğiniz her yerde referandum ve olası sonuçları konuşuluyordu. Böyle bir ortamda pek çok kişi de yatırımların duracağını düşünüyordu. Oysa Ocak ayından bu yana konut satışlarında yukarı seyreden bir ivme görüyoruz. Bu yıl Ocak ayında 95 bin 389, Şubat'ta 101 bin 468 konut satışı yapılırken, Mart'ta da bu yükselişin devam ettiğini, 128 bin 923 konutun sahibini bulduğunu görüyoruz. Rakamlar bize siyasi gündem seçim olsa bile, halk nezdinde ülkenin gidişatına duyulan güvenin yatırımları sekteye uğratmadığını, halkın gündeminde temel ihtiyaç barınmanın olduğunu gösteriyor.”



-Rekor gelebilir



Efe Bezci, geçen yıl rekor düzeyde 1 milyon 341 bin 453 konut satışının gerçekleştiğini belirterek, “Yılın ilk 3 ayı geçmiş olmasına karşın rakamlar bize bu yıldan çok daha umutlu olmamız gerektiğini gösteriyor. Geçen yılın ilk 3 ayında toplam satış 303 bin 464 olurken, bu yıl bu rakam 325 bin 780 seviyesine ulaştı. Daha önümüzde bu yılı bitirmek için çok ay var ama rakamlar konut satışında rekora ulaşabileceğimiz konusunda bizi oldukça ümitlendiriyor” dedi.








Etiketler: Konut  Alımı  Seçim  Dinlemedi    haber

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