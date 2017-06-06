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konut alıcısı önce marka diyor

KONUT ALICISI ÖNCE MARKA DİYOR

Ankara'da bir inşaat firması tarafından yapılan anket çalışması, konut alıcısının önceliğinin “markalı proje” olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:43
Puan Ver : Konut Alıcısı Önce Marka Diyor(10/10)8


Ankara'da bir inşaat firması tarafından yapılan anket çalışması, konut alıcısının önceliğinin “markalı proje” olduğunu ortaya koydu. Lokasyon, mimari, güvenlik, sosyal donatı alanları gibi unsurların ise konut alımına yön verdiği belirlendi.



Çankaya'da YP İnşaat tarafından inşa edilen ve satışları büyük ölçüde tamamlanan Nefis Çankaya Evleri'nden konut almaya gelen kişilere yönelik ankette; alıcıların yüzde 34'ü projeyi üreten firmanın marka değerinin kendileri için en önemli unsur olduğunu bildirdi.



Ankete katılanların yüzde 23'ü mimari detay, yüzde 19'u sosyal donatı alanları ve güvenliği, yüzde 17'si lokasyon, yüzde 7'si ise yatırım ve kar getirisinin önemine işaret etti.



-Neden Nefis?-



Konutta Nefis Çankaya Evleri'ni tercih eden Tuğçe-Semih Armağan çifti, hem inşaat, hem de teslim sonrası sıkıntı yaşamamak için markalı proje arayışına girdiklerini belirtirken, Bankacı Selin-Boğaç Refik çifti, en iyi yatırımın Nefis Çankaya Evleri'nde gerçekleşeceğini öngördüklerini, daha şimdiden yaklaşık yüzde 30 getiri sağladıklarına dikkati çekti.



Elmas Bardakçı, YP İnşaat güvencesinin yanı sıra şehrin merkezinde güvenlikli bir site olduğu için Nefis Çankaya projesini tercih ettiğini ifade ederken, Mehmet-Mehlika Pulat çifti, projenin eşsiz manzarası ile İmrahor Vadisi'nde yer almasının kendilerine cazip geldiğini ancak, en büyük etkenin, YP İnşaat'ın “marka değeri” olduğunu vurguladılar.



-“İnşaat sektörüne değerler kazandırmaya devam edeceğiz”-



YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, yurt içi ve dışında onlarca başarılı projeye imza atan firmalarının, yeni nesil konut projelerinde de büyük satış başarısı elde etmesinin arkasında, “20 yılı aşkın süredir yaptıkları başarılı işler”in yattığını kaydetti. Çankaya, “Projelerimiz ve markalaşma sürecimizle yurt geneli ve dünyada inşaat sektörüne değer kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.








Etiketler: Konut  Alıcısı  Önce  Marka  Diyor    haber

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