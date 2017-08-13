KONTROLDEN ÇIKTI, REFÜJE SAVRULDU, ALEV TOPUNA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp orta refüje savruldu. Otomobilin alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada her şey bir anda oldu. Önce kontrolden çıktı sonra alev aldı.
REFÜJE SAVRULDU, ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Korkunç kaza Sungurlu-Çorum Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Uğur Tuna (37) yönetimindeki 48 N 3960 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje savruldu. Otomobil daha sonra alev aldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sürücü ile otomobilde bulunan Hüsamettin Tuna (61) ve Nurten Tuna (59) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı. 3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurten Tuna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yana otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Kaynak: haberinburada
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