

Konya'daki kaza, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yaka Caddesi üzerinde meydana geldi.







Ahmet Ö. idaresindeki 34 HP 0212 plakalı lüks ciple cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.







Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.







Kaza sonrası elektrik direklerinin zarar görmesiyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak:milliyet