KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ N.M.C'NİN EŞİ VE KIZI SERBEST BIRAKILDI!
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SÜREÇ TOPUZ'UN TUTUKLANMASIYLA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ'cü eski polis müdürleriyle irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alınan ABD İstanbul Başkonsolusluğu görevlisi Metin Topuz, "siyasi ve askeri casusluk", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı. Şüpheli Topuz'un 17- 25 Aralık öncesi, firari eski savcı Zekeriya Öz'ün makam odasındaki sabit telefonu ve Öz'ün oğluyla irtibatı tespit edilmişti. Metin Topuz'un ayrıca 2012'den itibaren FETÖ'cü eski polis müdürleri Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi isimlerle irtibatlı olduğu saptanmıştı.
BİR KONSOLOSLUK ÇALIŞANI DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ
İki ülke arasındaki diplomatik krize neden olan tutuklama kararı sonrası, bir konsolosluk çalışanı hakkında daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.
ŞÜPHELİNİN EŞİ VE KIZI HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILMIŞTI
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2017 tarihinde yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Metin Topuz adlı ABD İstanbul Başkonsolosluk çalışanının ifadesinin ardından, FETÖ'de yönetici konumunda olduğu tespit edilen S.C ve K.İ.C hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
AMASYA'DA YAKALANARAK İSTANBUL'A GETİRİLMİŞLERDİ
S.C. ve K.İ.C adlı şüphelilerin Amasya ilinde yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirildikleri belirtilen açıklamada, şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ise ifadeye davet edildiği kaydedilmişti.
SERBEST KALDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.C ve K.İ.C bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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