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konserlerini iptal etmiyor

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİYOR

Eşi Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanmasıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserlerini iptal edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarih : 02 Nisan 2016, 10:11
Puan Ver : Konserlerini İptal Etmiyor(7/10)8


Eşi Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanmasıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserlerini iptal edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ebru Gündeş, sahne çalışmalarına ara vermeyeceğini belirterek, nisan ayı boyunca Kıbrıs, İstanbul, İzmir ve Antalya'da dokuz konservereceğini duyurdu. Konser anlaşmalarının daha önce yapıldığını ve iptal etmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Gündeş, "Sanatım her şeyin üstündedir. Dokuz konserimi de iptal etmiyorum" açıklaması yaptı. Ünlü şarkıcı, konserleri nedeniyle eşi Rıza Sarraf'ın 4 Nisan'da Miami'de yapılacak ilk duruşmasına katılmayacağını da sözlerine ekledi.








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