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KONAK MEYDANI'NDA AY MANZARASI


KONAK MEYDANI'NDA AY MANZARASI
Tarih : 15 Kasım 2016, 12:14
Puan Ver : Konak Meydanı'nda Ay Manzarası(6/10)8


ZMİR'de, yılın en önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen 'Süper Ay'ı görüntülemek isteyen fotoğraf severler, dün gece Konak Meydanı'na akın etti.

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi belirdiği ana Süper Ay deniliyor. Dün gece 21. Yüzyılın dünyaya en yakın pozisyona gelen dolunayın, 25 Kasım 2034'e kadar dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceği bildirildi. Bilim insanlarına göre dolunay 68 yıl sonra ilk kez yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha ışıklı görüleceği bildirildi. Süper Ay oluşmadan saatler önce fotoğraf çekmek isteyenler Konak Meydanı'na akın etti. Süper Ay'ın hafta içi ve sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle fotoğraf severler Saat Kulesi ile birlikte dolunay manzarasını fotoğrafladı. Saat Kulesi'nin üzerinde Ay'ın yay çizmesi Time Lapse adı verilen çekim tekniği ile yaklaşık 3 bin fotoğrafın bir araya getirilerek oluşturulan görüntüye yansıdı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Konak  Meydanı  Nda  Ay  Manzarası    haber

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