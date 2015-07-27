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KONAK MEYDANI ŞÜPHELİ MOTOSİKLET ALARMI


KONAK MEYDANI ŞÜPHELİ MOTOSİKLET ALARMI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 16:34
Puan Ver : Konak Meydanı Şüpheli Motosiklet Alarmı(9/10)7




İZMİR'in Konak Meydanı'ndaki Konak Camii yanına bırakılan motosiklet bomba paniğine neden oldu.



Polis önlem için Konak Meydanı'nın Saat Kulesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi arasında kalan bölümü boşalttı.  



ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLDÜ



Bomba imha uzmanları motosikletteki incelemelerini tamamladı. Daha sonra özel eğitimli köpek getirilip, motosiklette bomba kontrolü daha yapıldı. Polis, bomba olmadığını belirleyinci bir çekici getirilerek motosik Yenişehir'deki otoparka götürüldü. Konak Meydanı'nda hayat normale döndü








Etiketler: Konak  Meydanı  Şüpheli  Motosiklet  Alarmı    haber

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