Olayı gören nöbetçi askerler polis ekiplerine haber verdi. Başkent'te, İl Jandarma Komutanlığı önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, silahla bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaşması, polisi alarma geçirdi.



Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nın bulunduğu 408. Cadde üzerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişler tarafından silahla bir el ateş edildi. Olayı gerçekleştirenlerin, otomobille olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.