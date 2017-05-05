

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.







Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki mahkeme salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık kursiyer Erdem Duman, akşam alarm verilmesi üzerine toplanma alanına geldiklerinde tanımadığı bir komutanın "TSK ülke yönetimine el koydu. Artık askeri kanunlar geçerlidir." dediğini aktardı.







Bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Duman, yine tanımadıkları başka komutanların, güvenli bir bölgeye sevk edileceklerini söyleyerek kendilerini helikopterlere bindirdiklerini ifade etti.







Kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığına iniş yaptıklarını anlatan Duman, şöyle devam etti:







"Üzerimizde mühimmat yoktu. Her tarafta çatışmalar vardı. Kendimizi korumak için sabaha kadar bir bölgede bekledik. Üsteğmen Hasan Ali Seyrek bizi buradan çıkaracağını söyledi. Komutanımızın eşliğinde ilerlerken bir bordo bereli bize silah doğrultularak, yerdeki silahları alarak halka ateş etmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. 'Benim abim de polis, ateş etmem' dedim. Daha sonra karargahın arka tarafından dışarı çıkarıldık."







"İlk kez düzenli bir işim olacaktı"











Sanık kursiyer Ahmet Ülüş arkadaşlarıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürülmeden önce komutanları tarafından kendilerine açıklama yapılmadığını belirterek, "Oraya hangi amaçla götürüldüğümüz konusunda bir fikrimiz yoktu. Asker statüsünü bile kazanamamış bizlerin bu emri sorgulamaya ne gücü ne de o anki psikolojisi elveriyordu." dedi.







O gece kedilerine verilen tüfeklerde şarjör olmadığını savunan Ülüş, balistik inceleme raporlarının da bunu doğruladığını söyledi.







Karargahta bulunduğu sürede darbecilerin emirlerini yerine getirmediğini, sabah saatlerine kadar arkadaşlarıyla birlikte kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Ülüş, buldukları ilk fırsatta korkuluklardan atlayarak polise sığındıklarını anlattı.











kaynak:sabah