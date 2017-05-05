Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

komutanlarımıza güvenmiştik

KOMUTANLARIMIZA GÜVENMİŞTİK

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:27
Puan Ver : Komutanlarımıza Güvenmiştik(10/10)7


Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki mahkeme salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık kursiyer Erdem Duman, akşam alarm verilmesi üzerine toplanma alanına geldiklerinde tanımadığı bir komutanın "TSK ülke yönetimine el koydu. Artık askeri kanunlar geçerlidir." dediğini aktardı.



Bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Duman, yine tanımadıkları başka komutanların, güvenli bir bölgeye sevk edileceklerini söyleyerek kendilerini helikopterlere bindirdiklerini ifade etti.



Kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığına iniş yaptıklarını anlatan Duman, şöyle devam etti:



"Üzerimizde mühimmat yoktu. Her tarafta çatışmalar vardı. Kendimizi korumak için sabaha kadar bir bölgede bekledik. Üsteğmen Hasan Ali Seyrek bizi buradan çıkaracağını söyledi. Komutanımızın eşliğinde ilerlerken bir bordo bereli bize silah doğrultularak, yerdeki silahları alarak halka ateş etmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. 'Benim abim de polis, ateş etmem' dedim. Daha sonra karargahın arka tarafından dışarı çıkarıldık."



"İlk kez düzenli bir işim olacaktı"





Sanık kursiyer Ahmet Ülüş arkadaşlarıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürülmeden önce komutanları tarafından kendilerine açıklama yapılmadığını belirterek, "Oraya hangi amaçla götürüldüğümüz konusunda bir fikrimiz yoktu. Asker statüsünü bile kazanamamış bizlerin bu emri sorgulamaya ne gücü ne de o anki psikolojisi elveriyordu." dedi.



O gece kedilerine verilen tüfeklerde şarjör olmadığını savunan Ülüş, balistik inceleme raporlarının da bunu doğruladığını söyledi.



Karargahta bulunduğu sürede darbecilerin emirlerini yerine getirmediğini, sabah saatlerine kadar arkadaşlarıyla birlikte kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Ülüş, buldukları ilk fırsatta korkuluklardan atlayarak polise sığındıklarını anlattı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Komutanlarımıza  Güvenmiştik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER