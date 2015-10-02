

Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonuna Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da katıldığı ortaya çıktı. G.Kurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada 26 Eylül'de Metina bölgesinde 11 noktaya düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sığınak, barınak ve malzeme depolarının imha edildiği belirtilmişti. Dün Hava Kuvvetleri 'nin (HVKK) internet sitesinde Orgeneral Abidin Ünal'ın 26 Eylül'de Diyarbakır'da konuşlu 181. Pars Filo'yla birlikte gece görev uçuşu yaptığı paylaşıldı.