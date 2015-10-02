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KOMUTAN PKK KAMPLARINI BOMBALADI


KOMUTAN PKK KAMPLARINI BOMBALADI
Tarih : 02 Ekim 2015, 10:00
Puan Ver : Komutan Pkk Kamplarını Bombaladı(0/10)


Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonuna Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da katıldığı ortaya çıktı. G.Kurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada 26 Eylül'de Metina bölgesinde 11 noktaya düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sığınak, barınak ve malzeme depolarının imha edildiği belirtilmişti. Dün Hava Kuvvetleri 'nin (HVKK) internet sitesinde Orgeneral Abidin Ünal'ın 26 Eylül'de Diyarbakır'da konuşlu 181. Pars Filo'yla birlikte gece görev uçuşu yaptığı paylaşıldı.








Etiketler: Komutan  Pkk  Kamplarını  Bombaladı    haber

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