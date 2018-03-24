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Komutan '3-5 köy kaldı' deyip Afrin'deki son durumu anlattı

KOMUTAN '3-5 KÖY KALDI' DEYİP AFRİN'DEKİ SON DURUMU ANLATTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız." dedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Komutan '3-5 Köy Kaldı' Deyip Afrin'deki Son Durumu Anlattı(9/10)5

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız." dedi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRECEK"

Orgeneral Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DEKİ YER ALTI YAPILARI TERÖRİSTLERİN YAPACAĞI İŞ DEĞİL"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Afrin'de bulunan yer altı yapılarıyla ilgili de "Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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