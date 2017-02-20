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kömürlükten bin 300 metrekarelik tesise yükseliş!

KÖMÜRLÜKTEN BİN 300 METREKARELİK TESİSE YÜKSELİŞ!

İzmit'te, 6 yıl önce 10 metrekarelik kömürlükte deneme amacıyla solucan gübresi üretmeye başlayan 27 yaşındaki Emre Yıldırım, daha sonra kurduğu bin 300 metrekarelik tesiste yılda 350 ton üretim yapıyor.

Tarih : 20 Şubat 2017, 15:39
Puan Ver : Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!(5/10)7


Emre Yıldırım, 6 yıl önce Kartepe'de bulunan evinin 10 metrekarelik kömürlüğünde deneme amacıyla solucan gübresi üretmeye başladı. Emre Yıldırım, bir yıl sonra İzmit Kısalar Köyü'nde 5 bin metrekarelik alan üzerinde bin 300 metrekarelik kapalı tesis kurarak solucan gübresi üretimine başladı. Tesiste yılda 350 ton solucan gübresi üretimi gerçekleştiriliyor.



Bir merakla solucan gübresi üretimine başladığını belirten Emre Yıldırım, "Solucan gübresi üretimini boyu 2.5 metre, genişliği 1.25 santimetre olan sandıklar içerisinde yapıyoruz. Sandıkların her birinde ortalama 300 bin civarında solucan bulunuyor. Her bir sandığı minimum 5 ay bekletiyoruz. Çıkan solucan gübresinin daha kaliteli hale gelmesi ve verdiğimiz mamayı tam anlamıyla solucanların sindirimi gerçekleştirdikten sonra solucan gübresini elde edebiliyoruz. Daha sonraki süreç gübrenin sistemden çıkartılması, solucanların ayıklanması ve bakanlığımızın şart koştuğu gibi yüzde 20'lik nem şartını uyguladıktan sonra eleme, kırıcı gibi işlemlerden geçirip, ürün satış aşamasına geliyor" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kömürlükten  Bin  300  Metrekarelik  Tesise  Yükseliş    haber

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