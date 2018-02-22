İstanbul Beyoğlu'nda sobasını yakmak isteyen bir kadın evinin kömürlüğünde el bombası buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KÖMÜRLERİN ARASINDA EL BOMBASI

Beyoğlu Piyalepaşa Mektep Sokak'ta sobasını yakmak isteyen Güldane isimli kadın, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan kadın kömürlerin arasında el bombası olduğunu fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kömürlükte inceleme başlattı.

"HAYATIMDA İLK DEFA EL BOMBASI GÖRDÜM"

Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü. Bombayı bulan kadın "Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim" diye konuştu. Kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada