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Kömür Yardımında Ailelere En Az 500 Kg Kömür Verilecek

KÖMÜR YARDIMINDA AİLELERE EN AZ 500 KG KÖMÜR VERİLECEK

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, 2018'de en az 500 kilogram kömür verilecek.

Tarih : 09 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : Kömür Yardımında Ailelere En Az 500 Kg Kömür Verilecek(10/10)6

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere 2018'de asgari 500 kilogram kömür verilecek.

İKLİM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK

Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine, 2018'de asgari 500 kilogram kömür dağıtılacak. Kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

ENERJİ BAKANLIĞI KRİTERLERİ ESAS ALINACAK

Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek. Bu arada, söz konusu karar kapsamında il bazında dağıtım takvimi de belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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