Ev Alacaklar Dikkat!
Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı
Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım
Anne Olmak İsteyen Kadınların Dikkatine!
Merkez Bankası'ndan Darbe Komisyonuna Yanıt
Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi
Baş Ağrısı Çekenler Sofranızdan Uzak Tutun!
Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi
'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Borcunu 6 Ayda Ödeyene Sicil Affı
Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!
Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış
Tsk'daki Bylock'çular Gözaltında
12 Dev Adam'ın Yeni Hocası!..
Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor
Baba Bush'un Eşi De Hastaneye Kaldırıldı
Anlaştık Deyip Bombayı Patlattı: Mhp'li Bakanlar Atanabilir

kömür madeninde göçük : 9 ölü

KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK : 9 ÖLÜ

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:32
Puan Ver : Kömür Madeninde Göçük : 9 Ölü(10/10)10


Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti.



Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi.



Çin'de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Kömür  Madeninde  Göçük    9  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER