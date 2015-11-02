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komünist parti oylarını 5 kat artırdı

KOMÜNİST PARTİ OYLARINI 5 KAT ARTIRDI

1 Kasım genel seçimleri sonrası Komünist Parti oylarını yaklaşık 5 kat arttırarak dikkat çekti.

Tarih : 02 Kasım 2015, 09:19
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7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 13 bin 780 oy alan Komünist Parti 1 Kasım seçimlerinde oylarını 65 bin 116'ya yükseltti. Ak Parti 1 Kasım seçimlerinden tek başına çıkarken, Meclis'e giremeyen partiler arasında da dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. 7 Haziran seçimlerinde 13 bin 780 oy alan Komünist Parti, 1 Kasım seçimlerinde 65 bin 116 oy aldı. Komünist Parti oyunu en çok İstanbul'da artırırken, 7 Haziran'da 3 bin 476 olan oy sayısını 13 bin 933'e yükseltti. Ankara'da da bin 251 olan oy sayısını 4 bin 98'e yükseltti.








Etiketler: Komünist  Parti  Oylarını  5  Kat  Artırdı    haber

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