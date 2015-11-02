

7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde 13 bin 780 oy alan Komünist Parti 1 Kasım seçimlerinde oylarını 65 bin 116'ya yükseltti. Ak Parti 1 Kasım seçimlerinden tek başına çıkarken, Meclis'e giremeyen partiler arasında da dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. 7 Haziran seçimlerinde 13 bin 780 oy alan Komünist Parti, 1 Kasım seçimlerinde 65 bin 116 oy aldı. Komünist Parti oyunu en çok İstanbul'da artırırken, 7 Haziran'da 3 bin 476 olan oy sayısını 13 bin 933'e yükseltti. Ankara'da da bin 251 olan oy sayısını 4 bin 98'e yükseltti.