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Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem de İşinin Patronu Oldu

KOMŞUSUNDAN DUYUP MİKROKREDİ KULLANDI, HEM EŞİNİN HEM DE İŞİNİN PATRONU OLDU

Elbistan'da yaşayan ev hanımı Nurgül Cerit, mikrokredi uygulamasından aldığı 700 liralık destek sayesinde, manav dükkanı açarak hem eşinin hem de işinin patronu oldu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu(6/10)2

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Nurgül Cerit (43) eşi işsiz kalınca, komşusundan duyup kullandığı 700 liralık mikrokredi sayesinde evlerinin altına manav açtı.

HEM İŞİNİN HEM DE EŞİNİN PATRONU OLDU

Eşiyle birlikte burada çalışmaya başlayarak hem işinin hem de eşinin patronu olan Cerit, bununla da sınırlı kalmayarak para biriktirip aldığı et makinesiyle de salça yapmaya başladı.

MİKROKREDİYİ KOMŞUSUNDAN DUYMUŞ

Cerit, AA muhabirine, eşinin işi olmadığı için geçimlerini zor şartlarda sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Komşusundan duyduğu mikrokredi sayesinde kendi işini kurmaya karar verdiğini aktaran Cerit, "Hem eşime hem de 15 komşuma iş imkanı sağlıyorum. İlk aldığım 700 lira mikrokredi ile evimin altındaki dükkanı manav yaptım. Daha sonraki yıllarda biriktirdiği parayla satın aldığım salça ve et çekme makinesiyle hem eşime hem de sermayesi olmayan kadınlara parasal destek sağlamının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

BİR SÜRE SONRA MANAVI EŞİNE DEVREDECEK

Nurgül Cerit, komşuları ile birlikte yaptıkları ev turşusu, salça ve konserveleri manavda gurbetçilere sattıklarını söyledi. Bir süre sonra manavı torunu olduğu için eşine devretmeyi düşündüğünü dile getiren Cerit, ev hanımlarını girişimci olmaya davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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