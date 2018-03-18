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Komşunun 28 yıllık ambargosu bitti

KOMŞUNUN 28 YILLIK AMBARGOSU BİTTİ

FIFA, Irak'ın Kuveyt işgalinden sonra konan ambargo yasağını kaldırdı. 28 yıl sonra Irak'ta uluslararası maçlar oynanabilecek.

Tarih : 18 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Komşunun 28 Yıllık Ambargosu Bitti(5/10)1

FIFA, Irak'ın uluslararası maçlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırdı.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra konan yasağın kalkmasıyla Erbil, Basra ve Kerbela'da artık uluslararası maçlar oynanabilecek. 28 yıldır uluslararası maçların yasak olduğu Irak'ta 28 Şubat'ta Suudi Arabistan ile Basra'da oynanan özel karşılaşma bir ilk olmuştu.

"BU KARARI DESTEKLİYORUZ"

Asya Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Salman bin Al Khalifa, "Bu Irak'ta futbolun geleceğini şekillendirecek önemli bir karardır. AFC ve Asya futbol ailesi olarak bu kararı destekliyor ve Irak'ın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz" dedi.

Irak önümüzdeki çarşamba günü Katar ve Suriye ile Basra'da bir dostluk turnuvası düzenleyecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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