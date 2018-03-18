FIFA, Irak'ın uluslararası maçlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırdı.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra konan yasağın kalkmasıyla Erbil, Basra ve Kerbela'da artık uluslararası maçlar oynanabilecek. 28 yıldır uluslararası maçların yasak olduğu Irak'ta 28 Şubat'ta Suudi Arabistan ile Basra'da oynanan özel karşılaşma bir ilk olmuştu.

"BU KARARI DESTEKLİYORUZ"

Asya Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Salman bin Al Khalifa, "Bu Irak'ta futbolun geleceğini şekillendirecek önemli bir karardır. AFC ve Asya futbol ailesi olarak bu kararı destekliyor ve Irak'ın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz" dedi.

Irak önümüzdeki çarşamba günü Katar ve Suriye ile Basra'da bir dostluk turnuvası düzenleyecek.

Kaynak: haberinburada