Oğlu evlenmeyince komşusunun düğününde taktığı çeyrek altını, mektupla geri isteyen aile, konuştu. Mektubun normal olduğunu söyleyen anne, "Ben de aynı şekilde bir komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim" dedi.

Kayseri'de eski komşularından, 7 yıl önce kızının düğününde taktıkları çeyrek altını, not göndererek geri isteyen çift, bunun normal olduğunu söyledi. Oğlu evlenmediği için umudu kestiklerini söyleyen kadın, "Ben de aynı şekilde bir komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim" dedi.

"OĞULLARIMIZIN EVLENMELERİNDEN UMUDU KESTİK, İSTEDİK"

Notu kendisinin hazırladığını belirten 2 çocuk babası Ö.K, "Bu aile komşumuzdu, bizi davet ettiler, biz de âdet olmuş, çeyrek altını taktık. Bunu kötü niyetle istemedik. Ben 260 liralık çeyreğinde de değilim ama olmayınca 'Neden bu hakkım kalsın?' dedim. İhtiyacım da yok. 30 ve 38 yaşında iki bekâr oğlumuz var.

Evlenmelerinden umudu kestik. Bunda ters bir şey var mı? Mektubu ben yazdım. Kadın aradığında eşimle muhatap olması için eşimin de telefonunu verdim, ne var bunda? isterdik ki eşimi arayarak 'Keşke çocuğunuzun düğününe gelseydik ama olmamış, biz böyle iade ediyoruz" desin.

"BENDE TAKTIĞIM ALTINI 8 YIL SONRA GERİ VERDİM"

Kimseyi tehdit de ısrar da etmediklerini ifade eden M.K. ise "Medeni bir şekilde oğlum evlenmeyince takıyı geri istedim. İnsanlar arkadaşlarının, komşularının düğününe niye gider? Takı takar, yarın öbür gün senin de oğlun ya da kızın evleneceği zaman onları çağırırsın, onlar gelir takı takar. Çocuğumun sünnet düğününde takı takan bir komşumun taktığı çeyrek altını o istemeden 8 yıl sonra kendisine iade ettim. Bu âdettir. Bunlar çok anormal bir durum değil" dedi.

Uzak mahallelerde oturduklarından takıyı not yazarak istediğini anlatan M.K., "Bizim paraya pula ihtiyacımız yok. Kaldı ki gelinin annesi Meryem Hanım da 'takıyı ne zaman isterseniz veririz' gibi laflar da etmişti bana" ifadesini kullandı.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada