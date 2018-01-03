KOMİSYONSUZ KART YEMEKMATİK, KULLANIMA SUNULDU
Yüksek komisyon nedeniyle esnafın mağdur olduğu yemek kartına alternatif, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonundan geldi. Komisyonsuz kart Yemekmatik, kullanıma sunuldu.
Yaklaşık 25 yıldır kullanılan ancak yüksek komisyon nedeniyle esnafın mağdur olduğu "yemek kartı" konusu yeniden gündeme geldi. Federasyon olarak mağduriyeti ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Aykut Yenice, "Önümüzdeki günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla yeniden bir araya geleceğiz ve komisyonların aşağı çekilmesi konusunda mutlu sona ulaşacağız. Bazıları komisyona tepki olarak boykot çağrısı yaptı. Esnafımızı sokağa dökerek, devletle karşı karşıya, müşterimizle karşı karşıya getirerek değil daha farklı bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü boykot, komisyonları yüksek kartlar için yapılıyor. Burada müşterinin günahı yoktur" dedi.
"YEMEKMATİK İLK OLARAK İZMİR'DE KULLANILACAK"
Yenice, 2015'te "gustokart" adını verdikleri yemek kartı çalışmalarının bazı nedenlerden dolayı başarıya ulaşamadığını vurguladı. Bu konuda yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Yenice, şöyle konuştu:
"Yazar kasa, post cihazlarında öncü Türkiye'nin yerli ve milli yazılım firması İnfoteks ile bir anlaşma yoluna gittik. Yeni bir kart meydana getirdik, adını da 'yemekmatik' olarak belirlerdik. Pilot il olarak da İzmir'i seçtik. Halkımızın kullanımına açtık. Binlerce kart basıldı. İzmir'deki tüm esnaf lokantalarına dağıtılacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılacak. Bu kartı kullanan iş yerleri aylık sadece 125 lira ödeme yapacak. Bunun dışında bir ödeme olmayacağı gibi komisyonsuz çalışacak. Esnafın yerli ve milli kartı olduğu için çok mutluyuz. Bakınız piyasadaki bütün yemek kartları Fransız menşeilidir. Bu kartlardan sağlanan komisyonlar yurt dışına gitmektedir. Bu kartı kullanarak tüm esnafımızın sorununa çare olmak istiyoruz."
"TÜRKİYE'DE YEMEK KARTI KULLANIM ORANI YÜZDE 30"
Yenice, Türkiye'de yemek kartı kullanım oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, "Bu kart, kullanan kişilere de çok ciddi avantajlar getirecek. Tüketicilerin ve devletimizin yerli ve milli karta sahip çıkmasını bekliyoruz. Lokantacı esnafımızın 25 yıllık bir kangrenine çözüm olacak kartımıza herkes sahip çıkmalı." şeklinde konuştu.
"Yemekmatik"i önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de tanıtacaklarını dile getiren Yenice, "Bir firma size yüzde 10'luk bir indirim sağladığında siz kartınıza 100 lira yükleyeceksiniz ama 110 liralık yemek yiyeceksiniz. Onun dışında kampanyalar da yapılacak. Belli saatler arasında iskontolu satışlar yapılaması da gündemimizde" dedi.
Kaynak: haberinburada
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