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komisyonda gergin tartışma

KOMİSYONDA GERGİN TARTIŞMA

YARGITAY ve Danıştay'ı yeniden yapılandıran tasarının Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri kavgalı başladı. Komisyonda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 14:10
Puan Ver : Komisyonda Gergin Tartışma(7/10)5


CHP'liler, Ankara'da gece sokaklara atılan ve bazı semtlerde posta kutularına bırakılan broşürleri gündeme getirdi. İki sayfalık broşürde, cezaevindeki terör örgütü üyelerini ziyaret eden milletvekilleri olarak adları yazılan CHP'liler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama istedi. Listenin Adalet Bakanlığı'nca verildiğini belirten CHP milletvekilleri, broşürdeki bilgilerin doğru olmadığını söylediler.



CHP'liler, ölüm tehditleri aldıklarını belirterek Bozdağ'a çıkıştılar. “Ben hiçbir şeyi gizlemem. Neyse olanı söylerim” diyen Bekir Bozdağ, tartışmayı kendisinin başlatmadığını ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu dışındaki ziyaretlerle ilgili genel rakamı söylemekle yetindiğini belirtti.








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