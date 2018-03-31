Türkiye'deki kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Bu değişimle doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırıyoruz. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Bu değişimle birlikte ülkemiz doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak" açıklamasında bulundu.

KONVANSİYONEL KOMBİ VE KAZANLARIN ÜRETİMİ DURACAK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırmak için düzenleme yaptıklarını belirterek, "400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermeleri gerekiyor." dedi.

AB YÖNETMELİĞİ UYGULANACAK

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

21 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Özlü, bu düzenlemelerin 21 Nisan 2018'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmalarının zorunlu olacağını belirten Özlü, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatının da bu tarihten itibaren durdurulacağını bildirdi.

ÜRETİCİLER, ELLERİNDEKİ ÜRÜNLERİ GÖNDERMEK ZORUNDALAR

Özlü, üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermek zorunda olduklarına dikkati çekerek, 2 bin litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterlerinin de yükseltileceğini ifade etti. Özlü, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriyor. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak. Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek."

ÜRÜNLER YÜKSEK VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU OLACAK

Düzenleme ile son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulacağını anlatan Özlü, son tüketicilerin de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacağını aktardı.

YILDA 1,3 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Türkiye'deki kombi pazarının ortalama yıllık 1,2 milyon adet seviyesi olduğuna işaret eden Özlü, bunun halen yüzde 40'nın Enerji İle İlgili Ürünler Yönetmeliğine uygun olan yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu ifade ettti.

Özlü, "Yönetmeliğin diğer fazlarının devreye girmesiyle birlikte pazarın yüzde 60'lık kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. Standart kombilerle yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 35-40 seviyelerinde bir fiyat farkı söz konusu olsa dahi özellikle son 3 yılda Bakanlığımızın destekleri ve DOSİDER üyelerinin yaptığı çalışmalarla pazar talebinde önemli bir farklılaşma yaşanmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Yoğuşmalı cihazların standart cihazlara göre ortalama yüzde 15 daha verimli olduğuna dikkati çeken Özlü, bunun da yakıt tüketiminin söz konusu nispette azalması anlamına geldiğini söyledi.

Özlü, yoğuşmalı kombiler ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yıl içerisinde kendisini hızlı bir şekilde amorti edebildiğine dikkati çekerek, "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğal gaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada