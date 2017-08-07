15 Yaşındaki Kız, Yanlışlıkla Annesini Öldürdü
Galatasaray, Juventus'tan Kwadwo Asamoah İle Anlaşma Sağladı
Erdoğan, Teşkilatlara Esti Gürledi: Defolu Kişilerle Yürüyemeyiz!
Kartal'ın Yeni Yıldızı Lens, Neden Beşiktaş'ı Seçtiğini Açıkladı
Meb Açıkladı! Teog Yerleştirme Sonuçları, Saat 19:00'da Açıklanacak
Komandoların Dikkati Faciayı Önledi, Yola Tuzaklanan 120 Kilo Patlayıcı İmha Edildi
Meteoroloji Duyurdu: İstanbul'da Sıcaklık 53 Dereceye Çıkacak
Beşiktaş'tan Ayrıldı, Ligin Yeni Ekibine Gitti
Yangın Sebebini Elektrik Sanıyordu, Gerçeği Güvenlik Kamerası Gösterdi
Zorla Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Suriyeli Kız, 3. Kattan Atladı
Erdoğan'dan Ayhan Oğan'ın Yeni Devlet Sözlerine Sert Tepki: Bizim Başka Devletimiz Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder İsyanı: Kirlettik, Rezil Ettik!
Erdoğan'dan Ovit Tüneli'nde İnceleme
72'lik Lucescu, Geri Dönmesi İçin Arda'nın Ayağına Gidiyor
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı İstiyor
Kabak Çekirdeği Minik Beyza'nın Hayatını Kararttı
Araçlardaki Yangın Tüpleri Yetersiz Kaldı, Lüks Otomobil Hurdaya Döndü
Türkiye'ye 5 Ayda 5 Kıtadan Yatırım Geldi
Lens'e Aziz Yıldırım Soruldu, Fikret Orman Araya Girdi!
Times Meydanı Her Yıl 40 Bini Aşkın Turist Tarafından Ziyaret Ediliyor

Komandoların Dikkati Faciayı Önledi, Yola Tuzaklanan 120 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

KOMANDOLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ, YOLA TUZAKLANAN 120 KİLO PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından karayoluna tuzaklanan 120 kilo amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Komandoların Dikkati Faciayı Önledi, Yola Tuzaklanan 120 Kilo Patlayıcı İmha Edildi(9/10)5

Bingöl büyük bir faciadan kılpayı kurtuldu. Komandolar, karayolunda tuzaklanmış patlayıcıyı fark etti, bomba imha uzmanları da imha etti.

KOMANDOLAR, YOL KONTROLÜ YAPARKEN FARK ETTİ

49. Komando Tugay Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç ilçesi Doğanca köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı. Yapılan yol kontrolünde timlerin dikkati sayesinde Doğanca yol ayrımında menfeze yerleştirilen 30'ar kilogramlık 4 adet boya kutusunda amonyum nitrat ile desteklenmiş ve kablolu telsiz düzeneği olan patlayıcı fark edildi.

İMHA EDİLEN PATLAYICI YOLDA 2 METRELİK ÇUKUR OLUŞTURDU

Timler, güvenlik tedbirini aldıktan sonra bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen patlayıcı yolda 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluşturdu.

Güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik bölgede operasyon başlattı.

Olayla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

7 Ağustos 2017 günü saat 10.30 sıralarında Bingöl-Diyarbakır Karayolu 30'uncu kilometresi Genç ilçesi Doğanca Köyü mevkiinde 4 adet 30'ar kilogramlık boya bidonları içerisinde toplam 120 kilogram amonyum nitrattan oluşan, uzaktan komutalı telsiz, batarya bloğu ve anten düzenekli el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuştur. Söz konusu el yapımı patlayıcı gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip patlatmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Komandoların  Dikkati  Faciayı  Önledi  Yola  Tuzaklanan  120  Kilo  Patlayıcı  İmha  Edildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER