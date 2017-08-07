KOMANDOLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ, YOLA TUZAKLANAN 120 KİLO PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından karayoluna tuzaklanan 120 kilo amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bingöl büyük bir faciadan kılpayı kurtuldu. Komandolar, karayolunda tuzaklanmış patlayıcıyı fark etti, bomba imha uzmanları da imha etti.
KOMANDOLAR, YOL KONTROLÜ YAPARKEN FARK ETTİ
49. Komando Tugay Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç ilçesi Doğanca köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı. Yapılan yol kontrolünde timlerin dikkati sayesinde Doğanca yol ayrımında menfeze yerleştirilen 30'ar kilogramlık 4 adet boya kutusunda amonyum nitrat ile desteklenmiş ve kablolu telsiz düzeneği olan patlayıcı fark edildi.
İMHA EDİLEN PATLAYICI YOLDA 2 METRELİK ÇUKUR OLUŞTURDU
Timler, güvenlik tedbirini aldıktan sonra bomba imha uzmanlarını çağırdı. Uzmanlar, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen patlayıcı yolda 4 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluşturdu.
Güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik bölgede operasyon başlattı.
Olayla ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
7 Ağustos 2017 günü saat 10.30 sıralarında Bingöl-Diyarbakır Karayolu 30'uncu kilometresi Genç ilçesi Doğanca Köyü mevkiinde 4 adet 30'ar kilogramlık boya bidonları içerisinde toplam 120 kilogram amonyum nitrattan oluşan, uzaktan komutalı telsiz, batarya bloğu ve anten düzenekli el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulunmuştur. Söz konusu el yapımı patlayıcı gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip patlatmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Kaynak: haberinburada
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