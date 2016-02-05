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komandolara yeni teçhizat

KOMANDOLARA YENİ TEÇHİZAT

TSK, terör operasyonlarında bir süredir eksiklik duyulan yeni teçhizat ve silah sistemlerinin alımı için harekete geçti. Alımı yapılacaklar arasında 22 bin balistik miğfer, askerin kendini göstermeden ateş edebileceği 'köşeli silahlar' da var.

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:30
Puan Ver : Komandolara Yeni Teçhizat(7/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir Güneydoğu'daki sokak çatışmalarında eksiklik duyduğu yeni teçhizat ve silah sistemlerini belirledi. İhtiyaç listesinde, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin kullandığı balistik miğferlerden, köşe silahlarına ve mikro insansız hava araçlarına kadar onlarca kalem teçhizat ve silah sistemi bulunuyor.



NTV'nin haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando taburlarını, şehir çatışmaları için yeni teçhizat ve silah sistemleriyle takviye edecek. Cizre, Sur ve Silopi'deki çatışmalarda ele edilen tecrübeler ışığında, eksiklikler tespit edildi. Bütün komando tugaylarına Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılan yüksek koruma kapasitisine sahip kompozit balistik miğferler alınacak. Toplam alım miktarı yaklaşık 22 bin adet olarak belirlendi. Aynı şekilde her asker için balistik koruyucu yelek de alınacak. Her time bir adet olacak şekilde kurşun geçirmez kalkan satın alınacak.



Asker kendisini göstermeden ateş edebilecek



Alımı yapılacak silahlar arasında, askerin kendisini göstermeden hedefe ateş etmesini sağlayan "köşeli silahlar" da var. Orta ve uzun menzilli keskin nişancı tüfekleri, bunlara ait nişangah ve gece görüş sistemleri de alım listesinde yer alıyor. Sur, Cizre ve Silopi'deki çatışmalarda keskin nişancı tehdidinin boyutları ortaya çıkmıştı. Bunun için alınacak sistemler arasına, silah sesi analiziyle keskin nişancının yerini tespit eden optik hedef tespit sistemleri de dahil edildi. Ayrıca evlerin ve dar sokakların içini görmek için mikro insansız hava aracı sistemleri de alınacak.



Mevcut zırhlı araçların zırh seviyelerinin sokak çatışmalarında yetersiz kalması üzerine, zırh direnci daha yüksek taktik tekerlekli araçlar da envantere dahil edilecek.








Etiketler: Komandolara  Yeni  Teçhizat    haber

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