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Komandolar, örümcek ağını andıran inde terörist avında!

KOMANDOLAR, ÖRÜMCEK AĞINI ANDIRAN İNDE TERÖRİST AVINDA!

Afrin Harekatı'nda ele geçirilen bazı tünellerin girişleri hala PYD'li teröristlerin elinde. Komandolar, sızmaları engellemek için 13 ayrı noktaya uzanan tünellerde güvenlik önlemleri alıyor.

Tarih : 17 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Komandolar, Örümcek Ağını Andıran İnde Terörist Avında!(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor.

SERÇE VE DRONE İLE TÜNELLER GÖZLENİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.

KOMANDOLAR TÜNELLERİ TEK TEK TEMİZLİYOR

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.

Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara kadar sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller, teröristlerden tek tek temizleniyor.

SIZMA GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ İÇİN GİRİŞLER KAPATILIYOR

Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor. Sadece Burseya Dağı'nın zirvesindeki tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi aştığı tespit edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı'nı savunmak için oluşturduğu tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan da içerideki hareketliliği gözlüyor.

UZUNLUKLARI 50 KİLOMETREYE YAKIN

Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50 kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin giriş noktalarının PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu belirtti.

TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip "Serçe" isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor.

Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin'e uzanan alanların tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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