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komagene'nin sahibine fetö'den müebbet istemi

KOMAGENE'NİN SAHİBİNE FETÖ'DEN MÜEBBET İSTEMİ

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığı ile bilinen TUSKON'a yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. 85 sanıklı iddianamenin sanıkları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de ortağı da bulunuyor.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:59
Puan Ver : Komagene'nin Sahibine Fetö'den Müebbet İstemi(7/10)4




Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığı ile bilinen TUSKON'a yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. 85 sanıklı iddianamenin sanıkları arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de ortağı da bulunuyor. Anılan isimler arasında 900'e yakın şubesi bulunan ünlü bir çiğköfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir de yer alıyor. Üç ortaklı markanın ortaklarından Tekdemir hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi bulunuyor



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim'in imzasını taşıyan iddianame 120 sayfadan oluşuyor. Şüpheli listesinin bir numarasında, terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen yer alıyor. İddianamede yer alan isimler arasında, şirketleri TMSF denetimine alınan ve Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü gibi isimlerin yanı sıra, gıda sektöründe bilinen çok sayıda markanın ortağı da bulunuyor.



900 ŞUBESİ BULUNUYOR



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye genelinde 900'e yakın şubesi bulunan ve sektörün en büyüğü konumundaki ünlü çiğköfte markasının ortaklarından Çetin Tekdemir (45) de soruşturma kapsamında 8 Eylül'den bu yana tutuklu.



İddianamede beyanları yer alan ve 2009-2013 döneminde FETÖ görev alan gizli tanık "Boran"ın iddiasına göre Çetin Tekdemir halen örgütü savunan, önceki dönemde de mali destek veren isimlerden biri.



Dosyasının şüphelileri arasında yer alan Yüksel Nalbant ise ifadesinde, 2004 yılı sonrası örgütün toplantılarına katıldığını, Çetin Tekdemir'in bir yakının evinde yapıldığını öne sürdü. İddianameye göre, Çetin Tekdemir, bir ara kaynak sıkıntı içinde olan Bank Asya'nın finansal olarak güçlendirilmesi için bankadaki hesabına para yatırdı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



2013 yılı Aralık ayında bu bankadaki bakiyesi 114,5 lira olan Çetin Tekdemir'in Ocak 2014'teki bakiyesi ise 47 bin 599 TL olarak kayıtlarda göründü. İddianamede, Tekdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.



Dosyada tutuklu bulunan isimler arasında Ovalı Restoran'ın sahibi Ahmet Tuzlu da bulunuyor.



 



kaynak:sabah

 








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